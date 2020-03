4000 Österreicher per Notflug bereits zurückgeholt

Rund 4000 Österreicher sind seit Beginn der Coronavirus-Krise mit bisher Dutzenden Notflügen in ihre Heimat zurückgeholt worden. So startet Montagabend beispielsweise noch ein Notflug aus Washington, der Dienstag früh in Schwechat landen soll. Am Dienstag gibt es außerdem Repatriierungsflüge aus Mexiko, Kuba sowie der Dominikanischen Republik.