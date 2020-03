Fast 2900 Corona-Anzeigen, Drohnen zur Überwachung

„Jeder kann derzeit ein Lebensretter sein“

Erneut appellierte er, dass sich alle Menschen an die Vorgaben halten, also nur hinausgehen, wenn es notwendig ist, und einen Sicherheitsabstand einhalten sollen. „Es ist wichtig, den Menschen klarzumachen, dass jeder derzeit ein Lebensretter sein kann“, sagte Nehammer. „Das ist natürlich eine Kulturänderung für uns alle.“ Der Innenminister berichtete, dass seine Mutter am Sonntag ihren 80. Geburtstag gefeiert hatte. Es gab „kein Fest, keine Umarmung“.