Ungarn lässt Lothar Matthäus nicht mehr ins Land!

Er könne also nicht mehr in seine dortige Wohnung, so Matthäus. „Meine Frau ist Russin. Für sie ist es schwierig, aktuell nach Deutschland einzureisen, da sie keinen EU-Ausweis hat. Also kann ich auch nicht nach München in mein zweites Zuhause“, so Matthäus in einem Interview für das Online-Portal „Sportbuzzer“.