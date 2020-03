Bergamo: Bürgermeister fordern „Shutdown“

Die Gegend um die italienische Stadt Bergamo ist eine der weltweit am stärksten von Covid-19 betroffenen Gebiete. Die Zahl der Toten ist so hoch, dass der städtische Friedhof überfüllt ist und zusätzliche Militär-Lkw Särge abholen mussten, um diese zu den Krematorien anderer Regionen zu bringen. 243 Bürgermeister von Gemeinden haben in einem Appell an Premier Giuseppe Conte nun dringend eine komplette Ausgangssperre in der Region Lombardei gefordert: „Jetzt ist die Zeit zum kompletten Stopp gekommen.“