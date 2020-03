„Essen auf Rädern“: Jetzt boomen Lieferdienste

Wie sonst an Wochenend-Abenden in Zeiten vor der Corona-Krise prägen sie derzeit das Grazer Straßenbild: Fahrradkuriere, die mit knallbunten Essenspaketen am Rücken durch die Gassen brausen. Für zahlreiche Gastronomiebetriebe vor allem in der Landeshauptstadt ist der Essenszustelldienst ein Rettungsanker zum Überleben. „Es kommen kaum noch Leute ins Geschäft. Aber unsere Bestellungen per Lieferdienst sind um rund 500 Prozent gestiegen“, berichtet Verena Kassar, die Geschäftsführerin des Grazer Lebensmittelladens Das Gramm.