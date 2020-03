Markus Wallner: „Geduld und Konsequenz aufbringen“

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat am Mittwochabend an die Bevölkerung appelliert, „die Geduld und die Konsequenz aufzubringen, die gesetzten Maßnahmen auch durchzuhalten“. Das Ländle will über einen landeseigenen, mit 100 Millionen Euro gefüllten Topf zudem unbürokratisch und schnell Hilfe leisten.