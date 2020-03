Schutzausrüstung in den Spitälern wird knapp

Die in der Corona-Krise dringend benötigten Schutzausrüstungen in den Spitälern werden zusehends knapp. Das hat jetzt auch der Präsident der Österreichischen Ärztekammer, Thomas Szekeres, am Dienstagabend in „ORF Wien heute“ eingeräumt. „Ein bisschen“ an Vorrat an Schutzmasken und sonstigen Utensilien sei noch vorhanden, aber man brauche im Hinblick auf die weiter steigenden Infektionszahlen Nachschub.