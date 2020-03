Ärztekammer bestätigt Mangel an Schutzbekleidung

Ordinationen nur im Notfall aufsuchen

Steinhart appellierte an die Menschen, Ordinationen nur in Notfällen aufzusuchen: „Nur nach telefonischer Anmeldung in Ordinationen. Keine Routine, nur mehr Notfälle“, betonte er. Es gehe darum, dass sich die Patienten nicht anstecken, und sei auch zum Schutz der in der Ordination Arbeitenden. Die Maßnahme sei ein „Schutz, dass die Funktionseinheiten wie Ordinationen aufrecht gehalten werden können“.