Weitere Konzerte und Applaus für Alltagshelden

Die ersten Balkonkonzerte in Österreich sorgten für jede Menge Aufsehen. Zahlreiche Videos finden sich von den diversen Auftritten im Netz. Aufgrund der positiven Resonanz sollen diese nun regelmäßig wiederholt werden. Auf Facebook wurde eine eigene Seite für den Austausch über den täglichen Flashmob-Gig in Österreich eingerichtet. „Möge sie euch in den kommenden (zu erwartend harten) Zeiten, die wir zu Hause verbringen, viel Freude bereiten!“, schreibt Administrator Georg Rosa.