Coronavirus: Stille in Wien, Polizei kontrolliert

Keine Hektik in den Straßen, keine Touristenmassen, kein Drängen in den Öffis - die Ausgangsbeschränkungen der Bundesregierung werden nun auch in Wien ernst genommen. Die Polizei führt bereits Kontrollen durch. „Alle halten sich daran“, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer. „Es gilt miteinander, nicht gegeneinander.“