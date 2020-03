Infizierte Südtirolerin bringt Buben zur Welt

Eine mit dem Coronavirus infizierte junge Frau hat am Samstag in Südtirol im Krankenhaus Bozen entbunden. Sie kam mit hohem Fieber in die Notaufnahme, anschließend wurde ein Kaiserschnitt durchgeführt, teilte das Land Südtirol mit. „Die Situation war schwierig“, sagte Martin Steinkasserer, Primar der Gynäkologie und Geburtshilfe. Mutter und Kind gehe es den Umständen entsprechend gut.