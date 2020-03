„Heiligenblut-Quarantäne hat uns überrumpelt“

Lokalaugenschein in Heiligenblut: „Krone“-Leserin berichtet

Mitten in dem abgeriegelten Ort befindet sich eine „Krone“-Leserin, die lieber anonym bleiben möchte. Am Samstag meldete sie sich per Telefon in unserer Klagenfurter Redaktion. Mit ihrem Lebensgefährten sitzt sie in einem Ferienhaus in Heiligenblut fest: „Wir sind seit Donnerstag hier und dürfen jetzt nicht mehr raus.“