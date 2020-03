Verbauung an Gurkfluss zerstört Eisvogel-Brutplatz

Mehr als ein Jahrzehnt hat der Leiter der Natur- und Wildstation Kärnten (NWK) ehrenamtlich diesen Brutplatz aus Sand und Lehm in der steilen Gurk-Uferböschung für Eisvögel vorbereitet, weil es durch Fluss-Verbauungen kaum noch natürliche Brutplätze gibt: „Stundenlang bin ich danach in einem Versteck gekauert, um die äußerst seltenen Eisvögel zu beobachten und zu fotografieren. Mir gelang es so jährlich, mehrere Bruten zu dokumentieren“, so Streitmaier.