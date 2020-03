Bellaflora geht nun auch unter die Gartengestalter

Märzenbecher, Primeln, Krokus, Salat - wer durch den 5200 Quadratmeter großen Außenbereich der Bellaflora-Filiale in Leonding geht, merkt sofort, dass der Frühling greifbar nah ist. Insgesamt 1,5 Millionen € hat das von Franz Koll und Patricia Schweiger-Bodner geführte Unternehmen in die Modernisierung des Standorts investiert. Auf einer Fläche von eineinhalb Fußballfeldern werden die Kunden inspiriert. „Wir haben alles unter einem Dach, streichen das noch mehr heraus“, betont Schweiger-Bodner. So finden sich direkt bei den Pflanzen auch die passenden Gefäße und Erden, dazu gibt’s Ideengärten. „Wir zeigen die Vielfalt das ganze Jahr über“, erzählt Koll.