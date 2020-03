Auch Planica und Kranjska Gora ohne Zuschauer

Die Skiflug-WM in Planica (19. bis 22. März) und die Herren-Rennen des alpinen Ski-Weltcups am kommenden Wochenende in Kranjska Gora werden wegen der Verbreitung des Coronavirus ohne Zuschauer durchgeführt. Das wurde am Montag bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Slowenien beschlossen, wie Gesundheitsminister Ales Sabeder auf einer Pressekonferenz mitteilte.