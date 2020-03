Investitionen in Wohnen, Parken und Energie

Strom für 500 Haushalte

Investitionen in der jüngsten Zeit? In Redlham wurde ein Projekt mit 30 Wohnungen im Mai 2018 fertiggestellt. Im Zuge der Erweiterung des Unternehmensstandorts in Linz errichtete die OÖ-Versicherung 45 Wohneinheiten, die im Juni 2015 bezogen wurden. Dazu kommen Liegenschaften, die schon länger im Besitz des Unternehmens sind und revitalisiert und erweitert wurden - etwa das Eckhaus an der Spittelwiese/Herrenstraße in Linz. Eine Gewerbeimmobilie im Reich der OÖ-Versicherung ist das Gebäude der OÖ Tourismus GmbH in der Freistädter Straße in Linz-Urfahr. Erstmals floss zuletzt auch Geld in die Errichtung eines Kleinwasserkraftwerks. Dieses befindet sich in der steirischen Gemeinde Oberwölz und kann den jährlichen Energiebedarf von rund 500 Haushalten decken. 3,5 Millionen € wurden hier investiert.