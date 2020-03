„Corona-Banditen“ erbeuten 250.000 US-Dollar

Abzocke und Betrug mit Atemmasken ist in der aktuellen Coronavirus-Krise leider schon fast alltäglich geworden, jetzt kommt es aber auch schon zu Verbrechen, die zumindest indirekt von der Angst der Menschen vor einer Ansteckung profitieren. So ist es in den USA am vergangenen Wochenende bewaffneten Räubern dank Atemmasken gelungen, auf der einzigen Rennstrecke in New York City mit rund 250.000 US-Dollar Beute davonzukommen.