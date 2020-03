Freerider Marcel stürzt sich 70 Grad in die Tiefe

Ex-Ski-Star Marcel Hirscher hat am Sonntag die Freeride World Tour in Fieberbrunn besucht und war begeistert. „Ein richtig großes Geschenk, so etwas einmal erleben zu dürfen. Es ist schon beeindruckend, vor allem die Sprünge. Das ist mein Highlight dieses Winters“, sagte der Salzburger, nachdem er auf Skiern selbst gleich zweimal durch die bis zu 70 Grad steilen Flanken und Rinnen gefahren war.