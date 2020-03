Nach Abkommen: Was hat Türkei in Syrien verloren?

Armut und Elend an griechisch-türkischer Grenze

Mittlerweile sind viele vor Krieg und Verfolgung aus Syrien geflohen, andere vor Armut und Elend. Manche haben alle Ersparnisse geopfert, um an die türkisch-griechische Grenze zu kommen - nur um bitter enttäuscht zu werden. Eine syrische Familie mit fünf Kindern, während des langen Bürgerkriegs mehrfach vertrieben, lagert in einem trostlosen Wald in der türkischen Grenzprovinz Edirne. Nur ein Fluss trennt sie von Griechenland, und damit ihrer ersehnten Zuflucht: Europa.