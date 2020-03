SpaceX will 2021 drei Touristen zur ISS schicken

Erst Mitte Februar hatte SpaceX angekündigt, dass es in Partnerschaft mit dem US-Weltraumtourismus-Anbieter Space Adventures vier Touristen so weit hinein ins All schicken will wie nie zuvor. Die Touristen sollen sich zwei bis drei Mal weiter von der Erde entfernen als die ISS, die in rund 400 Kilometer Höhe kreist. Diese Reise soll spätestens im Jahr 2022 losgehen.