Kärnten: So starke Pollenbelastung gab‘s noch nie

Jede Woche muss Zwander zur Messstation, um die mit Vaseline beschichtete Spule auszutauschen, auf der die Pollenkörner kleben bleiben, nachdem sie durch den Ansaugschlitz gesaugt wurden. Er errechnet dann den Pollengehalt pro Kubikmeter Luft. Auf den Tagesabschnitten sieht Zwander auch, zu welcher Zeit am meisten Pollen in der Luft sind: „Allergikern geht es vor neun Uhr früh am besten, am Abend ist die Belastung am höchsten.“