SPÖ Wien: Der Wirbel in den Bezirken geht weiter

Alles andere als reibungslos geht die Vorbereitung der SPÖ für die Bezirkswahl über die Bühne: In Margareten erklärte, wie berichtet, Bezirkschefin Susanne Schaefer-Wiery in der Vorwoche ihren Parteiaustritt. Am Montagabend gab es in der City den nächsten Knalleffekt: Vize-Bezirkschefin Mireille Ngosso wurde von den Genossen abgewählt.