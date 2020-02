Parteiaustritt: Neustart für SPÖ Wien-Margareten

Profitieren von den internen Querelen der SPÖ könnten die Grünen. Bei der vergangenen Nationalratswahl lag die Öko-Partei erstmals in Margareten vorn. Vize-Bezirkschefin Nikola Furtenbach zollte Schaefer-Wiery für ihren Schritt via Facebook bereits Respekt. Gleichzeitig wird der Kampf um den Vorstehersessel ausgerufen: „Deshalb laufen wir ab heute um jede einzelne Stimme und den ersten Platz im Bezirk“, so Furtenbach.