7 Vergewaltigungen: Verdächtiger sitzt in Haft

„Der Mann wurde am Wochenende von der Polizei gefasst und dem Haftrichter des Landesgerichtes Klagenfurt vorgeführt“, bestätigt Tina Frimmel-Hesse von der Klagenfurter Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige, der sich seit mehreren Jahren in Kärnten aufhält, soll seit 2015 in der Landeshauptstadt immer wieder Frauen attackiert, sexuell belästigt sowie in sieben Fällen auch vergewaltigt und zum Teil schwer verletzt haben.