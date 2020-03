Ärztekammer-Chef ruft zum Klimaschutz auf

„Fakt ist, dass die Auswirkungen der Klimakrise schon jetzt im Gesundheitsbereich deutlich spürbar sind. Wir verzeichnen in Österreich mehr Hitze- als Verkehrstote, und auch Krankheitserreger, die es zuvor bei uns nicht gab, breiten sich in Mitteleuropa aus“, betont Szekeres. Seine glasklare Diagnose: „Naturschutz und unsere Gesundheit stehen in Wechselwirkung.“