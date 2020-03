Auto gegen Pferdetransporter: Es gab 4 Verletzte

Ein 24-Jähriger aus Wels fuhr am 1. März 2020 gegen 23 Uhr mit seinem Pkw auf der L563 im Ortsgebiet von Schleißheim in Richtung Weißkirchen. Eine 54-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land ihren Kleintransporter ebenfalls auf der L563 in die Gegenrichtun.

Dabei kam der 24-Jährige teilweise auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Kleintransporter. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleintransporter, mit den zwei mitgeführten Pferden, auf den angrenzenden Gehweg verschoben.