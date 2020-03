Papst bei Angelus-Gebet in guter Verfassung

Franziskus erklärte den Gläubigen, dass er wegen seiner Erkältung gezwungen sei, auf die am Sonntagnachmittag beginnenden Exerzitien zur Fastenzeit in Ariccia in den Albaner Hügeln südlich von Rom zu verzichten. Von Sonntagabend bis Freitag zieht sich die vatikanische Führungsspitze zu geistlichen Vorträgen und Gebeten in ein Ordenshaus hoch über dem Albaner See zurück. Er werde den Mitbrüdern im Gebet nahe sein, sagte der Pontifex.