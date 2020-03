Ein Apostel des guten Geschmacks

Der Salon befindet sich im ersten Stock des ehemaligen „Gasthaus Tötsch“, bis in die 70er Jahre ein Bregenzer Traditionslokal in Ursulas Stammhaus. Zwischenzeitlich lockten das „Rudi B.“ und später die „Anette-Bar“ Nachtschwärmer in das Haus in der Anton-Schneider-Straße, ehe es im Februar 2018 soweit war: das Paar schuf ein in Bregenz noch nie dagewesenes Lokal. Liebevoll wurde altertümliches Flair mit Hi-Tech kombiniert, das Ambiente erinnert an ein Literatencafé, und man vermutet Sartre und Simone de Beauvoir am Nebentisch, während Jacques Brel am hauseigenen Piano Chansons singt. Frankophiler CharmeUnd auch der Gaumen wird verwöhnt: neben Fricassé de canard (Ente) sowie diversen Fisch- und Muschelgerichten erinnern belgische Biere an die frühere Heimat der beiden. „Eine Brasserie kommt mit zwei statt mit fünf Gängen aus - aber die sollten hochwertig sein“ setzt Peter auf Qualität, die auch vom Gault Millau erkannt wurde: ganz schnell erlangte das „Petrus“ eine Haube.