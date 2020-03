Pfleger packt aus: „Stehen kurz vor dem Kollaps“

Die Gewerkschaft vida und die Arbeiterkammer bekommen mit ihrer Aktion jedenfalls die Aufmerksamkeit, die ihre Mission auch benötigt. So wurden etwa im St. Anna Kinderspital am vergangenen Dienstag 180 Pappfiguren aufgestellt. Für 180 Kollegen, die so dringend benötigt werden. Eine der Hauptforderungen: 20 Prozent mehr Personal in Österreichs Krankenhäusern. Ein Wunschtraum. Der aber bald in Erfüllung gehen sollte, denn die Alternativen sind erschreckend.