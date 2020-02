USA vereinbarten „Gewaltreduzierung“ mit Taliban

Die radikalislamischen Taliban stehen nach eigenen Angaben kurz vor dem Abschluss eines Abkommens mit den USA über einen Truppenabzug. Ein erster Schritt in diese Richtung ist am Freitag vom US-Außenministerium verkündet worden: Es sei eine Einigung auf „eine signifikante Reduzierung der Gewalt“ erreicht worden. „Nach Jahrzehnten des Konflikts haben wir uns mit den Taliban auf eine signifikante Reduzierung der Gewalt geeinigt“, teilte US-Außenminister Mike Pompeo am Freitag auf Twitter mit.