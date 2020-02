„Plague Inc.“ fliegt aus chinesischem App Store

In „Plague Inc.“, das erstmals 2012 veröffentlicht wurde und seit dem Ausbruch des Coronavirus in den Download-Charts wieder steil nach oben gestiegen ist, müssen Gamer einen Krankheitserreger erschaffen, der im besten Fall die gesamte Menschheit auslöscht. Den chinesischen Behörden war das angesichts der aktuellen Situation offenbar zu viel: Sie entfernten das Spiel aus Apples App Store, wie der Entwickler auf seiner Website mitteilt - weil es von der Internet-Regulierungsbehörde Cyberspace Administration of China als „illegal eingestufte Inhalte“ beinhalte, so die offizielle Begründung.