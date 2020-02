Aus und vorbei! Ajax und Arsenal sind raus

Die Niederländer gewannen am Donnerstag zwar mit 2:1 gegen den FC Getafe, das Hinspiel hatte Ajax aber mit 0:2 verloren. Noch knapper schied der FC Arsenal aus. Nach dem 1:0 im Hinspiel mussten die Gunners am Donnerstag daheim gegen Olympiakos Piräus in die Verlängerung und verloren dort schließlich mit 1:2. Unfassbar: Pierre-Emerick Aubameyang ließ in der letzten Minute den Matchball zum Aufstieg aus wenigen Metern aus.