Kurz: „Mit weiterer Ausweitung ist zu rechnen“

Laut aktuellen Entwicklungen gebe es in Europa bereits mehr als 600 Fälle, zuletzt auch in Dänemark, Estland, Rumänien und den Niederlanden. Auch in Österreich gibt es bereits fünf bestätigte Coronavirus-Fälle, drei davon in Wien. „Aber wir rechnen mit weiter steigenden Zahlen“, so Kurz. Das Ziel sei es, bestabgestimmt zu agieren, um eine Eindämmung so weit wie möglich zustande zu bringen. „Es können derzeit 1000 Testungen pro Tag durchgeführt werden und nicht jeder Verdachtsfall ist auch eine positive Testung.“