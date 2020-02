Südamerika: Erster Coronavirus-Fall in Brasilien

In Brasilien ist am Dienstag der erste Coronavirus-Fall registriert worden, wie das Gesundheitsministerium des Landes auf Twitter mitteilte. Es könnte sich dabei auch um den ersten Fall in Südamerika überhaupt handeln. Einem Medienbericht zufolge geht es um einen 61-Jährigen, der nach einer Italien-Reise nach Brasilien zurückgekehrt war. In Deutschland sind am Abend zwei neue Coronavirus-Erkrankungen publik geworden, ein Patient befindet sich in einem kritischen Zustand.