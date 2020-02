Mit Auto in Menge gerast: Fahrer (29) in U-Haft

Wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes, der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ordnete das Amtsgericht Kassel am Dienstagabend Untersuchungshaft an, wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Der Beschuldigte sei dringend verdächtig, am Montag seinen Wagen „bewusst in Tötungsabsicht in eine größere Personengruppe gesteuert zu haben“, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.