Geplantes Leitspital entzweit den Bezirk Liezen

Umfahrung dominiert in der Bezirksstadt

Wie schaut’s in der Bezirkshauptstadt aus? Nun, in Liezen haben die Roten seit Jahrzehnten das Sagen, und auch unter Roswitha Glashüttner, die sich ihrer ersten Wahl stellt, dürfte sich daran nichts ändern. In den Augen der meisten Liezener macht sie ihre Sache gut, auch wenn es um die geplante Umfahrung der staugeplagten Einkaufsstadt an den Stammtischen immer wieder Debatten gibt.