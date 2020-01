Bürgermeisterin Krammel tritt nicht zur Wahl an

Das Polit-Bomberl ist in der Nacht auf Freitag detoniert, über die Hintergründe wird gemauschelt und getuschelt. Die offizielle Sprachregelung jedenfalls lautet: „Eine Entscheidung aus familiären Gründen, keine Entscheidung gegen die Gesinnungsgemeinschaft“. In der Stadt-ÖVP ist man um Schadensbegrenzung bemüht, man hätte in der nächtlichen Sitzung gespürt, „dass Liesi es sich nicht leicht gemacht hatte, die Entscheidung aus tiefstem Herzen kommt“.