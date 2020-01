Ennstaler wehren sich gegen den Ausverkauf

Illegale Zweitwohnsitze

„So kann es nicht weitergehen“, sind viele Anrainer überzeugt. Gemeint sind die riesigen Bauvorhaben, die in der gesamten Region aus dem Boden gestampft werden, so wie das 50 Millionen Euro teure Chalet-Dorf in Haus. Die Kritik: Mit derartigen Projekten werde der Immobilienspekulation und illegalen Zweitwohnsitzen, die eigentlich nur in bestimmten Bereichen erlaubt sind, Tür und Tor geöffnet.