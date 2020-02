Sieg und Topzeit - Beate Schrott auf Olympia-Kurs!

Hürdensprinterin Beate Schrott feierte einen großartigen Abschied von der Hallen-Leichtathletik! Die 31-Jährige, die nach dieser Freiluft-Saison ihre tolle Karriere beendet, sicherte sich bei den 40. österreichischen Hallen-Meisterschaften in Linz über 60 m Hürden in neuer Jahresbestzeit von 8,14 Sekunden den Titel. Dies gibt ihr mächtigen Auftrieb für den Sommer, in dem sie sich zum dritten Mal nach London 2012 (Final-Siebente) und Rio 2016 (Out im Vorlauf) für die Spiele in Tokio 2020 qualifizieren will.