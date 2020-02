Ministerin aus Solidarität ebenfalls in Quarantäne

Wegen der gewaltsamen Proteste ihrer Landsleute gegen 72 Menschen, die aus der vom Coronavirus besonders befallenen chinesischen Metropole Wuhan in die Ukraine ausgeflogen wurden (siehe Video oben), begibt sich nun die ukrainische Gesundheitsministerin Sorjana Skalezka ebenfalls in die Quarantäneeinrichtung, wo sich die Heimkehrer zwei Wochen lang aufhalten müssen. „Ich werde die nächsten 14 Tage mit ihnen verbringen, in den gleichen Räumlichkeiten, unter den gleichen Bedingungen“, versicherte Skalezka. „Ich hoffe, dass meine Anwesenheit die Menschen in Nowi Sanschary und im Rest des Landes beruhigt“, betonte die Ministerin.