Verfolgungsjagd mit Polizei aus Angst vor Vater

Dass er unerlaubt den Wagen seines Vaters für eine Spritztour „ausgeborgt“ hat, hat zu der spektakulären Verfolgungsjagd am Sonntagabend in Wien geführt, im Rahmen derer Polizisten Schüsse auf das Auto mit dem 15-Jährigen am Steuer abgegeben haben. „Aus Angst vor den Konsequenzen wollte er sich auf keinen Fall anhalten lassen“, schilderte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Montagnachmittag die Gründe für den Teenager, teils über Gehsteige zu brettern oder gefährlich auf Polizisten zuzufahren, sodass sich diese mit einem Sprung auf die Seite retten mussten.