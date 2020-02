Bub (15) nach Wahnsinnsfahrt durch Wien gestoppt

Ende der Wahnsinnsfahrt in Donaustadt

Erst im Bezirk Donaustadt, genauer gesagt in der Eßlinger Hauptstraße, hatte die Wahnsinnsfahrt ein Ende, das stark beschädigte und fahruntüchtige Auto kam zum Stillstand. Der Lenker - er entpuppte sich als erst 15 Jahre alter Bursche und hat aufgrund seines Alters natürlich noch keinen Führerschein - wurde noch an Ort und Stelle festgenommen, befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung, so Eidenberger.