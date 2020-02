Arnie-Appell: „Können so nicht weitermachen!“

„Wir können so nicht weitermachen!“

Ex-Gouverneur Schwarzenegger reicht das jedoch nicht. Zur Unterstützung und Unterbringung der „am stärksten gefährdeten Bevölkerung des Staates“ fordert er langfristige Lösungen - und einen Schulterschluss von Republikanern, Demokraten sowie verschiedensten Behörden und Institutionen. Denn das größte Missverständnis in Bezug auf Obdachlosigkeit sei, dass man sich ihrer einfach entledigen könne, so Schwarzenegger in einem Facebook-Video. Ganz so leicht sei es aber nicht: Bundes- und staatliche Behörden, Kommunen, der Privatsektor, NGOs und Bildungseinrichtungen müssten zusammenarbeiten, um die Gründe für Obdachlosigkeit - neben wirtschaftlichen Faktoren wie Arbeitslosigkeit etwa psychische Erkrankungen oder Sucht - in den Griff zu bekommen.