Rotkreuz-Mitarbeiter als erprobter Geburtshelfer

„Die meisten Entbindungen waren in den Jahren bis 1990, meistens im Nachtdienst. Da war selten ein Arzt rasch erreichbar, denn es gab weder Handys noch ein Notarztsystem wie heute“, schildert Hans Kinast. 40 Jahre war er hauptberuflich Rettungssanitäter beim Roten Kreuz. Zuerst in Wels, dann an der Ortsstelle Lambach/Stadl-Paura, wo der vierfache Großvater seit seiner Pensionierung 2004 auch heute noch ehrenamtlich im Ortsstellen-Ausschuss tätig ist. An seine über 20 Einsätze als Geburtshelfer - ob im Rettungsauto, bei Patienten daheim, in deren Autos auf der Sitzbank oder gar im Lift der Frauenklinik Wels - kann sich Hans Kinast gut erinnern.