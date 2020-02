Neureuther: „Bitte stoppt endlich den Schwachsinn“

Was viele Fans denken, spricht Felix Neureuther im „Krone“-Interview offen an: Ist die Ski-Zukunft wirklich parallel? Die Aufregung rund um den umstrittenen Bewerb war auch im krone.tv-Format „Krone oder Kasperl“ (oben im Video) ein großes Thema. Hirscher-Kumpel Neureuther ortet in Österreich eine „gewisse Spannung“.