Brand in Casino führte zu Großeinsatz in Linz

Zahlreiche Einsatzkräfte stürmten am Samstagvormittag zum Casino am Linzer Schillerplatz. In einer Zwischendecke im ersten Stock des Gebäudekomplexes, in dem auch ein Hotel untergebracht ist, war es zu einem Brand gekommen. Das Casino selbst sei zu diesem Zeitpunkt noch geschlossen gewesen, informierte ein Polizeisprecher. Allerdings befanden sich bereits rund 20 Angestellte in dem Gebäude, hundert Gäste waren außerdem in dem Hotel untergebracht.