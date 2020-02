Sturz! Horror-Verletzung bei Schweizer Ski-Talent

Nathalie Gröbli ist ein Talent, dass sich im Januar erstmals ins Rampenlicht fuhr, als sie in der Weltcup-Kombi in Altenmarkt-Zauchensee auf den achten Platz fuhr - es war ihr bisher bestes Resultat. In Garmisch wollte das Schweizer Talent einen Draufsetzen. Doch dann dieser Horror-Sturz! Kurz vor dem Ziel krachte Gröbli mit großer Wucht in die Fangnetzte und verletzte sich dabei schwer.