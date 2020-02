Mit einem Wurf 10.000 Dollar - NBA-Fan flippt aus

Es gibt Tage, an denen uns alles gelingt. Uns gelingt es zum Beispiel, mit einem Wurf von der Mittellinie, 10.000 Dollar zu gewinnen, die Menschen umarmen uns und freuen sich mit uns. Man schwelgt praktisch im Glück und rutscht mit dem Bauch über das Parkett. So geschah es einem Los-Angeles-Clippers-Fan, der in der Pause des Spieles gegen Miami Heat die Halle zum Beben brachte. Und sein Team gewann auch: 128:111 gegen Miami Heat.