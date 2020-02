Wechsel auf Polit-Spielfeld

„Den größten Klub im Landtag zu führen ist eine spannende Aufgabe“, meint Hergovich. FPÖ-Mittelfeldmotor Géza Molnár gibt hingegen den Klubobmann ab. „Persönlich tut es mir leid darum, weil ich dieser Aufgabe wirklich gern nachgekommen bin“, sagt Molnár wehmütig. Johann Tschürtz - der selbst die Kapitänsschleife an Alexander Petschnig abgetreten hat - folgt nach. Die ÖVP will ihr Team nach dem heutigen Landesparteivorstand vorstellen. Anpfiff für die neue Legislaturperiode ist am 17. Februar.