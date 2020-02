Perfekt: Rapid holt neuen Mittelfeld-Strategen

Mit dem erst seit wenigen Wochen 22jährigen Dejan Petrovic (geboren am 12. Jänner 1998) kommt ein aktueller U21-Nationalteamspieler Sloweniens nach Hütteldorf. Der zentrale Mittelfeldspieler brachte es trotz seiner Jugend bei seinem Stammklub NK Aluminij auf über 100 Einsätze (drei Tore) in der Prva-Liga, der höchsten Spielklasse seines Heimatlandes. In der laufenden Saison, in der Aluminij, beheimatet in der Gemeinde Kidricevo, überraschend noch vor Rekordmeister NK Maribor auf Rang 2 liegt, stand Petrovic in jedem Match in der Start-11 und wurde nur einmal - kurz vor Spielende - ausgewechselt.